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Beyoğlu'nda 30 adrese uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2021 Salı 09:39
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Beyoğlu'nda 30 adrese uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 06:00 sıralarında  Beyoğlu'nda 30 adrese, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.  Operasyon yapılan adreslerden biri Cihangir Mahallesi Lenger Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki daireydi. Özel harekat polisleri eşliğinde girilen adreste narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Özel harekat timleri sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı. Operasyon yapılan diğer bir adres de İstiklal Mahallesi'ndeki bir gecekondu oldu. Adreste yapılan aramada skank diye tabir edilen bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
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