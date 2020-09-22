Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı

Beyoğlu Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.