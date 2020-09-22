Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1087
ALTIN
467.703
DOLAR
7.6264
STERLİN
9.7747
EURO
8.9591
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
Son Dakika
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
Yunanistan en stratejik kurumunu İsrail'e kaptırdı
Son Dakika
Yunanistan en stratejik kurumunu İsrail'e...
Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatılmıştır
Son Dakika
Ankara Valiliği: Adli tahkikat başlatılmıştır
Oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı
Son Dakika
Oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı

Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı

Beyoğlu Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2020 Salı 09:39
0 Okunma
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

DHA

Son Güncelleme: 22.09.2020 09:42
Anahtar Kelimeler:
BeyoğluTramvayKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'da göle kimyasal atık boşalttılar
Eyüpsultan'da göle kimyasal atık boşalttılar
Özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı
Özel halk otobüsü şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı
Silivri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını vurdu: 1 ölü
Silivri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını vurdu: 1 ölü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans