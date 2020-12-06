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D-100'de TOMA devrildi

Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy bağlantı yolunda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) lastiği patlaması sonucu refüje çarparak yola devrildi. TOMA'nın içinde bulunan 2 polis memuru kazayı yara almadan atlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 09:57
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D-100'de TOMA devrildi

Kaza saat 08.45 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Topkapı istikametine giden TOMA'nın lastiği patladı. TOMA refüje çarparak yola devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı yara almadan atlatan iki polis memurunu tedbir amaçlı ambulansta ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. TOMA'nın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. TOMA'nın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

DHA

Son Güncelleme: 06.12.2020 10:09
Anahtar Kelimeler:
D100 KarayoluTomaKazaKüçükçekmece
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