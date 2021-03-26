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D100 Karayolu'nda trafik kazası: Otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü D100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil Haramidere metrobüs durağındaki üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ana yoldan yan yola geçti. Kazada otomobilden fırlayan biri kadın 2 kişi yola düşerek yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mart 2021 Cuma 07:41
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D100 Karayolu'nda trafik kazası: Otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı

Kaza, Beylikdüzü'nde D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 00.15 sıralarında yaşandı. E.D., kullandığı 34 R 4411 plakalı otomobilin kontrolünü Haramidere metrobüs durağına geldiği sırada kaybederek üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ana yoldan yan yola savruldu. Kazada otomobilden yola fırlayan sürücü ve beraberindeki kadın yolcu M.P. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Polis, kaza sonrası diğer sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Otomobilin çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüD100 KarayoluOtomobilTrafik Kazası
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