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Haliç Köprüsü çıkışında seyir halindeki araç alev alev yandı

Beyoğlu D-100 Karayolu'nda seyir halindeki içinden 5 kişinin bulunduğu otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2021 Pazar 08:22
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Haliç Köprüsü çıkışında seyir halindeki araç alev alev yandı

Yangın saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Halıcıoğlu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZP 1479 plakalı Ramazan Aydın yönetiminde, Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenden dolayı biranda alev aldı. Otomobilde bulunan 3'ü kadın 5 kişi yangının başlamasıyla kendini araçtan dışarıya attı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda yanan araç söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haliç KöprüsüOtomobilAraçYangınItfaiye
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