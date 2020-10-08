Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1149
ALTIN
484.483
DOLAR
7.9235
STERLİN
10.2577
EURO
9.3057
Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek
Van'da balıkçı eşleri, ağ örecek
Hem scout'ları hem de futbolcuları keşfeden sistem
Hem scout'ları hem de futbolcuları...
Pandemide su ve arıtma cihazları şikayetleri arttı
Pandemide su ve arıtma cihazları...
Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı
Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı

İstanbul'da 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 

Bakırköy'de lüks bir sitenin güvenlik görevlisinin aracında 9 kilo hint keneviri yakalandı, devamında Beyoğlu'nda gerçekleştirilen operasyonda ise 36 kilo daha hint keneviri ile 5 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ekim 2020 Perşembe 16:36
0 Okunma
İstanbul'da 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geçen pazar günü şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 9 kilo hint keneviri ele geçirdi. Lüks bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli gözaltına altına alınarak karakola götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şüphelinin sorgusunun  ardından, Beyoğlu'nda bir iş yerine operasyon düzenledi. 6 Ekim günü düzenlenen operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda çuvallar içinde paketlenmiş halde 36 kilogram gelen Hint Keneviri ile 5 kilogram toz esrar ele geçirildi. Bakırköy'de yakalanan güvenlik görevlisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece  "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyoğlu'nda gözaltına alınan iki kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyUyuşturucuOperasyonBeyoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’ta elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılacak
Beşiktaş’ta elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılacak
Beyoğlu'nda gaspçının kalaslı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda gaspçının kalaslı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
Bahçelievler'de doktorun aracı kurşunlandı
Bahçelievler'de doktorun aracı kurşunlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans