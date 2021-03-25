İstanbul'da barajlarda doluluk yüzde 70'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da barajların genel doluluk oranı, geçtiğimiz aylarda yüzde 20'lerin altına düşmüş, bu durum susuzluk endişesi yaratmıştı. Birkaç gündür etkili olan yağışlar, barajları doldurmaya devam etti. Son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışlarının ardından barajlardaki su seviyesi, yüzde 69,83'e ulaştı. İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Alibeyköy Barajı'nda ise su seviyesi, yüzde 63.13'e çıktı

Bugün itibariyle İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranları ise şöyle:



Alibeyköy Barajı yüzde 63.13, Büyükçekmece Barajı yüzde 69,59, Darlık Barajı yüzde 82,36, Elmalı Barajı yüzde 79,39, Istrancalar Barajı yüzde 61,19, Kazandere Barajı yüzde 60,92, Ömerli Barajı yüzde 86,57, Pabuçdere Barajı yüzde 49,28, Sazlıdere Barajı yüzde 36,76 ve Terkos Barajı'nda ise su seviyesi 65,06'ya yükseldi.