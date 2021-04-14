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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Nisan 2021 Çarşamba 09:39
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTerörörgütDEAŞOperasyon
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