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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde Emniyet ve MİT'in ortak düzenlediği FETÖ operasyonlarında 40 kişi gözaltına alındı, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2020 Cumartesi 17:53
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı görevlileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel "Üniversite Talebe Yapılanmasına" yönelik ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda  farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen öğrencilerin İstanbul'a ilk geldiklerinde örgüt tarafından otogar ve havalimanlarında karşılandığı ve öğrencilerin örgüte ait evlere yönlendirildiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler başlattıkları teknik ve fiziki takiplerin sonucu örgütün güncel "Üniversite Talebe Yapılanması"ndan  sorumlu 8 şüpheli ve bu şüphelilere bağlı örgüt öğrenci evlerinde kalan üniversite öğrencilerini belirledi.


İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON

MİT ve Emniyet ekipleri öğrencilerden sorumlu olduğu belirlenen şüphelilerden bazılarının FETÖ Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında firari olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamaları için "Gaybubet"  evlerinde saklandıklarının ortaya çıkması üzerine operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için 13 Kasım Cuma günü İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatan ekipler  28 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


İKİNCİ OPERASYON

Ekiplerin düzenlediği ilk operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçıların bilgileri doğrultusunda bugün ikinci operasyon düzenleyen MİT ve Emniyet ekipleri 12 şüpheliyi daha gözaltına aldı.  Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulFetöOperasyonTerör
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