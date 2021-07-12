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İstanbul Valiliği: Kilisenin kapı duvarına çıkan 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Valiliği, Surp Takavor Kilisesi'ne giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:14
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İstanbul Valiliği: Kilisenin kapı duvarına çıkan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiSurp Takavor KilisesiGözaltı
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