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Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Şubat 2021 Pazar 09:02
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Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerini almasının ardından 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 1 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk etti. 

Sulh Ceza Hakimliği sorgularında şüpheliler, polislere yönelik bir eylemde bulunmadıklarını ve polis aracına zarar vermediklerini iddia ederek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. 

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler A.K., N.E., Ö,Ş ve M.D'nin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve yürüyüşlerde silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "Terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. 

Hakimlik, 2 şüpheli hakkında "Konutu terk etmeme" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı. 

DHA

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KadıköyBoğaziçi ÜniversitesiEylemGözaltıTutuklamaTutuklu
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