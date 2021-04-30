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Kapanmanın ilk gecesinde belgelerinde eksiklik olanlara ceza

KORONAVİRÜS ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk gecesinde polis, İstanbul'da birçok noktada gece boyunca denetim yaptı. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde, araçlar tek tek durduruldu, sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Nisan 2021 Cuma 09:52
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Kapanmanın ilk gecesinde belgelerinde eksiklik olanlara ceza

Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde İstanbul'un birçok noktasında denetim noktaları kuruldu. Denetimler gece boyunca devam etti. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

İZİN BELGELERİNDE EKSİKLİK OLANLARA PARA CEZASI

Fatih'te, yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi durduran polis, izin belgelerinde eksiklikler olduğu gerekçesiyle tutanak tutarak ceza kesti. Durdurulan sürücü, "İzin belgemiz var, şirketin verdiği geçerli olmadığı için yeni kanuna göre yenisini çıkarmamız gerekiyormuş. Bu yüzden ceza yedim" dedi.

Durdurulan başka bir sürücüye ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söylemesine rağmen izin belgelerinde eksiklik olduğu için para cezası uygulandı.

Denetimler devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulKapanmaDenetimCezaKoronavirüsPandemi
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