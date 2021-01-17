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Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL'un Anadolu Yakası’nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 10:28
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Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti.  Kartal, Maltepe ve Ataşehir’de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalMaltepeAtaşehirKarYağışKış
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