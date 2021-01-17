Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Kartal, Maltepe ve Ataşehir’de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.