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Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Kasım 2020 Cuma 14:10
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Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler

İSTANBULKoronavirüs  salgınına rağmen "Efsane Cuma"  adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadı.  "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyenler alışveriş merkezlerini doldurdu. İstanbul’da farklı alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle alışveriş merkezlerinin içindeki mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu. Ancak zaman zaman kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Aynı şekilde alışveriş merkezlerinin dışında da kalabalık oluştuğu görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Efsane CumaAlışverişVaka ArtışıIstanbulKoronavirüs
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