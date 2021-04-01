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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2021 Perşembe 09:51
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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, yandaki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her iki binanın çatısında hasar meydana geldi.

BAVULLARIYLA ÇIKTILAR

Yangın Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1. Bülent Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada binanın çatısından yükselen alevler yandaki apartmanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. Yangın çıkan apartmanda oturan yabancı uyruklu vatandaşların bavullarını da alarak sokağa çıktığı görüldü. 

ÇATI ALEV ALEV YANDI

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken her iki binanın da çatısında hasar meydana geldi. Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çatısının alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin çıkış sebebini araştırdığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceEvBinaçatıYangınItfaiye
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