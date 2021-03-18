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Lüks cip yan yattı… Şoka giren sürücü gözyaşlarına boğuldu

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıkan lüks cip duvara çarptıktan sonra yan yattı. Aracın sürücüsü Meral Akçalı vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, kazanın şoku ile uzun süre gözyaşı döktü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2021 Perşembe 15:19
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Lüks cip yan yattı… Şoka giren sürücü gözyaşlarına boğuldu

Kaza 14.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 34 PIM 26 plakalı lüks cipin sürücüsü Meral Akçalı viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip duvara çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koşarak araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


ŞOKA GİREN SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken uzun süre kazanın şokunu üstünden atamadı. Gözyaşlarına boğulan sürücüyü çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapandı.

Kazayı gören Yurtseven Korkmaz, "Süratli bir şekilde geliyordu. Virajı alamayarak yan yattı. Hemen yardıma koştuk. Arkadaşla birlikte araçta sıkışan hanımefendiyi  dışarı çıkardık. Polis ve sağlık ekiplerini aradık." diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıköyBağdat CaddesiCipKazaTrafik Kazası
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