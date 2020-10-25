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Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın çıktı

MALTEPE'de yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye çekilen araba taşıma gemisinde yangın çıktı. Ahşap olan ikinci katındaki yangın bir anda büyüdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Geminin alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 07:48
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Maltepe'de tadilat için demirli gemide yangın çıktı

Yangın saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kumcular İskelesi'nde demirli olan bir gemide meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye demirleyen gemi, yemek yapan  bekçilerin açık unuttukları tüpten dolayı meydana geldi. Geminin ahşap olan gövdesinin tutuşması ile yangın bir anda büyüdü. Yangını fark eden bekçiler itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü. Polis ekipleri yanan geminin demirli olduğu iskelenin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

YANGIN, YEMEK YAPAN BEKÇİLERİN İHMALİNDEN KAYNAKLANDI

Geminin sahiplerinden biri olan Mehmet Doğan yaşananları, “Gemimize aldığımız bekçilerin tamamen yemek yaparken ki ihmallerinden dolayı kaynaklandı. Yoksa gemimizde herhangi bir problem yok.  Yemek yaparken tüpü koymuşlar, koydukları yerde masif mobilya olduğu için bir anda tutuşuvermiş. Geminin sadece kaptan köşkünün olduğu kamara bölümü yanmış. Herhangi bir yaralı yok, bekçiler de zaten karakolda ifade veriyorlar. Bekçiler de zaten kendi elemanlarımız. Bu bir rolo gemisi, araç taşımada kullanılıyor. Gemimiz yaklaşık altı aydır burada bakımda. Olay tamamen ihmalden kaynaklanıyorö şeklinde anlattı.

Görgü tanıklarından Seyfullah Taşköprü ise, “Yürüyüş yapıyorduk, bir anda geminin yandığını gördük. Arkadaşlar hemen itfaiyeyi aradı. İtfaiye de gelip müdahale etti" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeGemiYangın
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