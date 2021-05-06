Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1420
ALTIN
479.731
DOLAR
8.3261
STERLİN
11.5828
EURO
9.9948
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi 43 Öğretim...
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru Alacak 
Melikgazi Belediyesi Zabıta Memuru...
Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 41...
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...

Rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı

ESENYURT'ta iddiaya göre, 8 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede pencereye çıkarak rehin alındığını söyleyen kişi yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese giden polis, evdeki kişilerin kapıyı açmaması üzerine, özel harekât ekipleriyle birlikte kapıyı kırarak eve girdi. Operasyon sonucu 3 kişiyi gözaltına alan polis, kapısı kilitli bir odada bulunan kişiyi de kurtardı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mayıs 2021 Perşembe 09:01
0 Okunma
Rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı

Olay, Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Darp edildiği ileri sürülen Mevlüt U., bir süre sonra pencereye çıkarak rehin alındığı söyleyip, yardım istedi. İmdat seslerini duyan çevredeki kişiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, evde bulunan kişilere dairenin kapısını açmaları yönünde uyarıda bulunsa da kapı açılmadı. Bunun üzerine, olay yerine özel harekât polisleri çağrıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Eve operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat ekipleri, kapıyı kırarak eve girdi. Polis, evde bulunan Cemal A., Cengiz Han A. ve Yeşim K. isimli kişileri gözaltına aldı. Kilitli bir odada bulunan Mevlüt U. ise polis tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca, evde detaylı aramalar yaptı. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtRehinRehinePolisOperasyonKurtarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu 'Bulgur Palas'ta inceleme yaptı
Ekrem İmamoğlu 'Bulgur Palas'ta inceleme yaptı
İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon
İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon
Arnavutköy'de nefes kesen rehine operasonu
Arnavutköy'de nefes kesen rehine operasonu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans