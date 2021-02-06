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Sarıyer'de uyuşturucu serasına çevrilen lüks dairelere baskın

Sarıyer'de uyuşturucu üretimi yapılan 2 lüks daireye yapılan baskında, piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olduğu belirtilen, 192 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Şubat 2021 Cumartesi 13:15
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Sarıyer'de uyuşturucu serasına çevrilen lüks dairelere baskın

İSTANBUL - Polis ekipleri, Sarıyer Maslak'ta E. E. isimli kişinin lüks bir rezidansta 3 daire kiraladığı 3 dairenin 1'isinde kendisi otururken diğer ikisini uyuşturucu serasına çevirdiği bilgisine ulaştı. İhbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 2 daire içerisinde piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan 192 kök Hint keneviri, çeşitli bitki besinleri, hassas tartı, iklimlendirme sistemleri ve üretimi arttırmak için hazırlanmış düzenekler ele geçirildi. Şüpheli E. E. de gözaltına alındı. E. E.'nin bitkilerden daha fazla verim almak için, onlara müzik dinlettiği belirtildi. Ele geçirilen malzemeler ve 192 kök Hint keneviri Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nde sergilendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lüks DairelerSarıyerUyuşturucu Serası
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