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Silivri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını vurdu: 1 ölü

SİLİVRİ'de bir kişi kafede oturan boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Ağır yaralı olarak kaldırılan ikiliden M.K. adlı erkek hayatını kaybetti. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen kişi polis merkezine giderek teslim oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2020 Pazartesi 09:09
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Silivri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını vurdu: 1 ölü

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Metehan Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. adlı erkeğe ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Ç. ve M.K. yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E.Ç ile M.K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.K. adlı erkek hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Saldırıyı gerçekleştiren koca hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriCinayet
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