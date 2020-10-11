Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 
Son Dakika
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 
Trabzon'da örtü yangını
Son Dakika
Trabzon'da örtü yangını
Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika
Av tüfeğiyle kendini vuran genç...
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80
Son Dakika
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80

Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 09:27
0 Okunma
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 

Olay, saat 04.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, meydanda bir grupla henüz bilinmeyen  sebeple tartıştı. Tartışmada grup içinde bulunan 1 kişi,  üzerindeki bıçakla tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı. Yaralanan kişi yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçmaya çalıştı.  

Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede araştırma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen şüpheli emniyete götürüldü.  

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimYaralamaBıçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 ölü
Samatya açıklarında balıkçı teknesi battı: 2 ölü
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Maltepe'de silahlı saldırı
Maltepe'de silahlı saldırı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans