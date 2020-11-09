Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1234
ALTIN
490.584
DOLAR
8.0474
STERLİN
10.6727
EURO
9.5604
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli...
Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek
Dünyanın en iyi dansçısı bu...
Başakşehir geçen sezonki gibi
Başakşehir geçen sezonki gibi
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"
"Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi"

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

FATİH'te  İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Kasım 2020 Pazartesi 09:41
7 Okunma
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu,  Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz,Küçükçekmece, Şişli ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Fatih, Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.   

Maltepe Zümrütevler'de yapılan denetimlerde ekipler yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Denetim noktasında durdurulan bir minibüste 4  fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Minibüs sürücüsü Hacı Salman , "Fazla yolcu alındığı için işlem yapılıyor. Onları da öğrenci oldukları için alıyoruz. Okula gidiyorlardı, keşke almasaydım" dedi. Ceza kesilmesine tepki gösteren Salman, "Metrobüste, metroda hastalık yok mu? Bu hastalık sadece minibüslerde mi kapılıyor? Diğer toplu taşıma araçlarına baksınlar" diye konuştu.

6 fazla yolcu alan Taylan Yıldırım, "Yolcular da bu işten rahatsız biz de rahatsız. Yapacak bir şey yok. Polis yazıyor, minibüsçü alıyor. Değişen bir şey var mı? Suç bende mi?" diye konuştu. Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplu TaşımaYolcuKoronavirüsPandemiDenetimTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler'de atış poligonunda yangın
Esenler'de atış poligonunda yangın
Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum 
Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum 
Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı
Sultanbeyli'de taksi alev alev yandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans