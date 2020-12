'Tuzla’da Her Eve Bir Kütüphane' projesi hayata geçirildi

Tuzla’da kütüphanesiz ev kalmaması amacıyla hayata geçirilen 'Her Eve Bir Kütüphane' uygulamasının tanıtım toplantısı düzenlendi. Koronavirüs tedbirlerine uyularak gerçekleşen tanıtım toplantısında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı projenin detaylarını anlatıldı.

Her yaştan insanın faydalanacağı 'Tuzla e-Kütüphane' projesi ile Tuzla’da 7’den 70’e tüm vatandaşlar 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde 23 bin esere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecek. Hukuktan, sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve edebiyata 33 farklı kategoride 23 bin eserin yer aldığı Tuzla e-Kütüphane’ye 82 bin aile için tanımlama yapıldı. Vatandaşlar 'Tuzla e-Kütüphane' uygulamasını cep telefonuna indirdikten sonra TC kimlik numarası ile belediye tarafından SMS ile kendilerine gönderilen şifre yardımıyla uygulamaya girebilecek.

“TUZLA’DA YAŞAMAK ŞAHANE, ŞİMDİ HER EVE BİR KÜTÜPHANE”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi, “Yaklaşık 380 yayın evinin katıldığı 33 kategoride 23 bin adet kitabı artık cebinizde, evinizde, tabletinizde sığdırarak tatilinize kadar götürebileceğiniz, nereye giderseniz gidin bunu kullanabileceğiniz bir kütüphaneyi oluşturduk. ‘Tuzla’da yaşamak şahane, şimdi her eve bir kütüphane’ sloganıyla da her eve bir kütüphane sunacağız. 23 bin kitabı Tuzla’da her eve özellikle de bir genç var ise 18 yaş üstü, onun T.C Kimlik Numarası ile eğer yoksa o evin bir bireyi kendi T.C Kimlik Numarası ile Tuzla Belediyemizden alacağı bir şifre ile çok rahatlıkla kullanabilecekler. Şu anda 3 yıl olarak bunu Tuzlamıza sunmuş oluyoruz. Her üç yılda bir bunlar tekrarlanarak hem artacak olan kitap sayısı beraber hem de 82 bin eve dağıttık 110 bin aboneye ile belli yerlere vererek, derneklere vakıflara ve toplu şekilde kullanabilecek yerlere vererek daha fazla kişiye ulaşabilecek alt yapıyı sağlayama çalışacağız” diye konuştu.

“EVDE ZAMAN GEÇİREBİLECEGİNİZ EN GÜZEL ŞEY KİTAPTIR”

Pandemi döneminde evde kitap okuyarak zaman geçirilebileceğini belirten Dr. Yazıcı,” Biz bu uygulamayı pandemi dönemi öncesinde planladık. Pandemiye binaen yapılmış bir çalışma değil. Ama pandemi döneminde olmazsa olmaz bir şey. Çünkü insanların zaman geçirebilmeleri için okumak en önemli şeylerden bir tanesidir. Hem kişisel gelişimine hem bilgi dağarcığına bir şeyler atabilmeleri açısından bence pandemi döneminde evde zaman geçirebilecekleri en güzel şey kitaplar ile muhattap olabilmeleridir. Okumak, bilgimizi geliştirip, pandemi döneminden sonra dışarı çıktıklarında kendimizi geliştirerek hayata atılmanın çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"TUZLA’DA OKUMANIN YAYGINLAŞMASINI HEDEFLİYORUZ”

Dr. Yazıcı,” Tuzla’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmak istediğimiz, Tuzla’da okumanın ve bilginin yaygınlaştırılmasıdır. ‘Bilginin efendisi olabilmek için çalışmanın kölesi olmak’ lazım diye güzel bir söz vardır. Bunu başarabilmek için bilgiye ulaşarak, kaynağa ulaşarak okumaya ulaşarak her eve 23 bin kitabı sokarak Tuzla olarak istatistiki olarak iyi bir yere gelmeyi hedefliyoruz” dedi.