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Vali Yerlikaya'dan BERU açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter adresinden yasaklanan BERU adlı tiyatro oyunu ile ilgili açıklama yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:08
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Vali Yerlikaya'dan BERU açıklaması

Ali Yerlikaya açıklamasında, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulValiTiyatroAli YerlikayaBERU
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