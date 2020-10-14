Vali Yerlikaya'dan BERU açıklaması

Ali Yerlikaya açıklamasında, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter adresinden yasaklanan BERU adlı tiyatro oyunu ile ilgili açıklama yaptı.
Ali Yerlikaya açıklamasında, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
DHA