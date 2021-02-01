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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

İstanbul'da fırtına sebebiyle kıyıya oturan Zeytinburnu önlerindeki 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi 3. gününde kurtarılmayı bekliyor. Geminin son hali drone ile havadan da fotoğraflandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2021 Pazartesi 14:12
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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

İSTANBUL - Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçen cuma günü, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Yaşananların ardından karaya oturan gemi 3. gününde kurtarılmayı bekliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuKaraya Oturan GemiIstanbul
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