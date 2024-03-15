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34. dakikada Sequeira'nın uzak mesafede kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.

5. dakikada Sequeira'nın sağdan kullandığı kornerde Thiam'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile İstanbulspor , Pendik Stadı’nda karşılaştı.

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