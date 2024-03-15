Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile İstanbulspor, Pendik Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
5. dakikada Sequeira'nın sağdan kullandığı kornerde Thiam'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.
14. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının gerisinde yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Sequeira'nın uzak mesafede kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.