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Buna göre, ilk 5'teki havalimanları şöyle:

Avrupa'daki havalimanlarının yılın ilk yarısına ilişkin kargo trafik sıralaması da Uraloğlu'nun paylaşımında yer aldı.

Bakan Uraloğlu, "Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı olarak birinci sıradayız. İstanbul Havalimanı ulaşımda zirveden inmiyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

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