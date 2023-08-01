Haber: Beyza Betül Cihan

Son dakika haberine göre, Oppenheimer adlı yapım, Türkiye gişesinde büyük bir başarıya ulaşmış ve popüler oyuncak karakteri Barbie'yi geride bıraktı. Gişe rekorları kıran bu film, sinemaseverlerin büyük ilgilerine dikkat çekiyor.

Oppenheimer, vizyona girdiği ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı ve Türkiye gişesinde önemli bir karşılaşmaya imza attı. Gişe hasılatında Barbie'yi geride bırakarak favori oldu.

Film, eşsiz hikayesi ve etkileyici oyunculuk performansıyla sinema dünyasında büyük ses yaratıyor. Oppenheimer'in Türkiye gişesindeki başarı, yapımcılar ve oyuncular arasında sevinçle karşılandı.