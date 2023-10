İstanbul

BKM'den yapılan açıklamaya göre, söyleşiler, stand-up ve doğaçlama gösterileri, tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yapılacağı festivalde bu yıl İngiliz komedyenler de izleyicilerle buluşacak.

Demet Akbağ, Şener Şen, Uğur Yücel, Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu, Behzat ve Süheyl Uygur, Kaan Sekban, Doğu Demirkol, Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Berfu ve Eser Yenenler, Esra Dermancıoğlu, Deniz Göktaş, Ali Kerim Diler, Can Bonomo, Can Temiz ve Bengi Apak, Oya Başar ve Ebru Kural, Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Yasemin Şefik, Geveze, Volkan Severcan, Asuman Dabak ve Yunus Günçe festivalde sahne alacak isimler arasında bulunuyor.

Sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen "Aydınlıkevler", "Güldür Güldür Show", "Zengin Mutfağı", "Çok Güzel Hareketler 2" ile Semaver Kumpanya'nın "Cimri" oyunu da festivalde sahnelenecek.

İngiliz komedyenler festivalde

Funny Woman Awards'ı kazanan Laura Smyth, Ricky Gervais'in turnesinin açılışını da yapan Sean McLoughlin, ödüllü genç komedyen Matt Richardson ile Brennan Reece, festivalde Türk seyircisiyle ilk kez buluşacak.

Sedef İybar, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu'nun "Aşk Boğazdan Geçer Mi?", ünlü astrolog Aygül Aydın'ın "Aygül Aydın ile Yıldızlara Gülümse", 56 yıldır sahnede olan Erhan Yazıcıoğlu'nun "Fikrim Firarda", Uygur Tiyatrosu'nun "Hey Gidi Günler", şarkı, sohbet ve türküleriyle sahnelerin sevilen ismi Soner Olgun'un "İyi Bayramlar", Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun "Ölü'n Bizi Ayırana Dek", Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam'ın "Leyla ile Mecnun Değil", Ayşe Kökçü'nün yer aldığı "Tatlı Kaçık" oyunlarının yanı sıra taklitleri ve komik hikayeleriyle Sefa Doğanay ve "Şampiyon Belli İkinci Kim?" festival programında yer alacak.

Brandweek İstanbul, İstanbul Komedi Festivali'nde

Brandweek İstanbul, festival etkinlikleri kapsamında İngiliz komedyen Laura Smyth'i, "Düğün Şarkıcısı" adlı oyunuyla Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nergis Öztürk'ü ve stand-up'a yeni bir soluk getiren, bir kadın gözüyle hayatın komedisini seyirciye sunan Lesli Karavil'i ağırlayacak.

Festival çocuklar için de birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro oyunlarına, atölyelere ev sahipliği yapacak. "Türkçe Benim Evim-Kelimeler Adası", "Bully Bully", "Ceko ile Pepo-İki Bavul Dolusu" ve "Nasreddin Hoca" etkinlikleri çocuk izleyicinin beğenisine sunulacak.

BKM Mutfak Çarşı ve BKM Mutfak Kadıköy, festival boyunca yerli ve yabancı stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Detaylı bilgiye "www.istanbulkomedifestivali.com" adresinden ulaşılabilecek festival, 3 Aralık'ta sona erecek.