İstanbul

İstanbul'da faaliyet gösteren iki farklı suç örgütüne yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, elebaşılığını hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Volkan Reçber'in yaptığı suç örgütü ile elebaşılığını Emrah Sever'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Büşra Polat'ın hayatını kaybettiği olayda kullanılan silah da ele geçirildi

Aralarında daha önce husumet bulunan ve son zamanlarda silahlı çatışma yaşanan iki suç örgütü üyelerinin "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "silahla kasten yaralama" gibi 25 ayrı eyleme karıştıkları öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüphelinin belirlenen adreslerine 5 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen 30 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca ile 4 çelik yelek, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Ele geçirilen silahlar arasında Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan silah da yer aldı.

Çatışma anı güvenlik kamerasında

Bu arada, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 21 Aralık'ta Barış Özdoğan'ın (21) öldürülmesi ve Zübeyde Hanım Mahallesi'nde Büşra Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Özdoğan'ın otelin önündeki taksiye yöneldiği sırada bir otomobilden açılan ateş sonucu öldürülmesi ile Büşra Polat'ın öldüğü silahlı çatışmada otomobilin arkasındaki bir kişinin uzun namlulu silahla ateş etme anları yer alıyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda elebaşlığını Emrah Sever ve Volkan Reçber'in yaptığı iki ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 65'i yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-29 operasyonlarında Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşı olduğu 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini açıklamıştı.

Sultangazi'de söz konusu suç örgütü üyeleri arasında 30 Aralık 2023'te çıkan silahlı çatışmada, ailesiyle otomobille seyir halindeyken başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki Büşra Polat, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.