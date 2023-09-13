Açılışa fotoğraf dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

Yıldız, sergide yer alan her fotoğrafın birer kitap niteliğinde olduğunu belirterek, "Her fotoğraf, bazen bir kitabın size anlattıklarını bir karede anlatmış olabiliyor. Bir fotoğrafçı kadrajındaki başarıyı bizlerle bu şekilde paylaşmış oluyor. Fotoğrafçılarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Yıldız, Anadolu Ajansını böyle bir etkinlik vesilesiyle tebrik ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dilerim acıları paylaşmadığımız fotoğraflara hep şahit olalım ama hayat devam ediyor. Hep daha iyiye umutla bakmak dileğiyle. Türkiye yüzyılında dünyada barışın, huzurun hakim olduğu bir dünyayı hayal ediyoruz. Kalkınan, büyüyen, büyük ve güçlü bir Türkiye'yi, bunların fotoğraflara yansımasını hayal ediyoruz. Anadolu Ajansının sonraki sergilerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin fotoğraflarını, barış ve huzurun hakim olduğu dünyanın fotoğraflarını takip etmek dileğiyle."

"Dünya, 6 Şubat depremlerini Anadolu Ajansının fotoğraflarıyla gördü ve hissetti"

Açılışa ev sahipliği yapan AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, sergide dünyanın önde gelen foto muhabirlerinden önemli ve iddialı bir seçkinin hazırlandığına dikkati çekti.

Seçkide çok güçlü hikayelere yer verildiğine işaret eden Karagöz, "Burada göreceğiniz 165 fotoğraf, her bir anın durdurulmuş bir versiyonudur. Yüzyıl önce çekilmiş bir fotoğrafın barındırdığı hisleri bugün nasıl aynı şekilde hissedebiliyorsak bundan yüzyıl sonra da bu fotoğrafları görenler bugünü hissedecek. Anadolu Ajansı olarak kurulduğumuz 1920'den itibaren fotoğrafın gücüne hep inandık. Kurucularımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Nadi, Halide Edip Adıvar'ın öncülüğünde haberi ve fotoğrafı merkeze koyan bir ajans olduk." diye konuştu.

Karagöz, Anadolu Images platformunda 11 milyondan fazla fotoğrafı barındıran 100 yıllık bir görsel arşivin bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada Getty Images, Reuters, AFP Imageforum başta olmak üzere pek çok fotoğraf dağıtım ajansı ile iş birliği halindeyiz. Değişen dünyanın habercisi olarak günde ortalama 4 bin fotoğraf üretiyoruz. Son yıllarda uluslararası arenada yaşanan tüm kritik olayların sembol fotoğraflarını da Ajansımızın çok kıymetli foto muhabirleri çekti. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembolü haline gelen Olena Kurilo'nun fotoğrafı da bunlardan birisi oldu. Yine dünya, 6 Şubat depremlerini Anadolu Ajansının fotoğraflarıyla gördü ve hissetti. Depremlerin ilk anından itibaren sahada 400'ün üzerinde çalışma arkadaşımız ile sadece depremlerle alakalı 100 binin üzerinde içerik ürettik."



AA'nın fotoğraf alanındaki etkisinin en büyük göstergesinin Istanbul Photo Awards olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Yarışmamız 9. yılında 16 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform ve uluslararası arenada en prestijli haber fotoğrafçılığı yarışmalarından birisi oldu. Dünyanın dört bir tarafından haber fotoğrafçıları çekmiş oldukları fotoğraflarla haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmamıza katılıyorlar." dedi.

"Rusya - Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu trajedi bu senenin önde gelen teması oldu"

Serdar Karagöz, bu yıl yarışmada uluslararası jürinin 21 bin fotoğraf arasında seçim yapmakta zorlandığını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sebep olduğu trajedi bu senenin önde gelen teması oldu. EPA fotoğrafçısı Sergey Kozlov, savaş başladıktan bir gün sonra çektiği fotoğraf ile 'Yılın Fotoğrafı' ödülünü almaya hak kazandı. Ödül kazanan fotoğraflar Filistin'de yaşanan dramdan Nijerya'daki gelişmelere, lityum kaynaklı çevresel değişimlerden Tayland'daki doğal yaşam çalışmalarına, Katar'daki Dünya Kupası'ndan Portekiz boğa güreşlerine, Arktik Denizi'ndeki buz kırıcılarından Afrika Kıtası'ndaki albinolara kadar çok geniş bir yelpazede yer alıyor."

Istanbul Photo Awards 2023'ün diğer sergilerinin ilerleyen günlerde Ankara'da, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde ve Londra'da açılacağına işaret eden Karagöz, sergiye ev sahipliği yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine ve yarışmaya olan desteklerinden ötürü Nikon Türkiye'ye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yollarına (THY) teşekkür etti.

"Istanbul Photo Awards, Türkiye'nin önemli bir kurumunun yarattığı çok önemli uluslararası çapta marka"

Yarışmanın jüri üyesi Ahmet Sel ise Istanbul Photo Awards 2023'ün ilk serginin çok güzel bir mekanda yapıldığını belirterek, "Fotoğrafları da çok iyi ağırlayan, onları değerli bir şekilde gösteren bir yer. O bakımdan buranın önemi büyük. Istanbul Photo Awards, Türkiye'nin önemli bir kurumunun yarattığı çok önemli uluslararası çapta marka. Bu yarışmaya katılanların da niteliklerinden ve sayılarından bu yarışmaların artık olgunluk aşamasına geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Istanbul Photo Awards'ın gelecek sene 10. yılını kutlayacağını vurgulayan Sel, yarışmanın gerçekleştiği süre zarfında çok yol katettiğini ve dünyanın en önemli fotoğraf yarışmalarından biri haline geldiğini sözlerine ekledi.



Yarışmada ödül alan 165 fotoğrafın yer aldığı sergi, 29 Eylül'e kadar gezilebilecek. Ziyaretçiler, sergide geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğrafları inceleme fırsatı bulabilecek.

Yakın zamanda 2024 başvurularını almaya başlayacak Istanbul Photo Awards ile ilgili geniş bilgiye ve kazanan fotoğraflara "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

AA