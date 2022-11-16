AtaÅŸehirâ€™de polis memuru kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±: 6 yaralÄ±

Olay, saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda YeniÅŸehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Zeytinburnu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde gÃ¶revli istirahatli polis memuru, anne ve babasÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve ziyarete geldi. AkÅŸam saatlerinde polis memurunun anne ve babasÄ± park nedeniyle komÅŸularÄ±yla kavga etmeye baÅŸladÄ±. Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasÄ±nÄ± bÄ±Ã§akla yaraladÄ±. YaÅŸananlarÄ± Ã¶ÄŸrenen polis memuru, aÅŸaÄŸÄ± inip beylik tabancasÄ±yla etrafa ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±. Olayda polis memurunun erkek kardeÅŸi ve babasÄ± dahil olmak Ã¼zere 1â€™i aÄŸÄ±r 6 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar ihbar Ã¼zerine olay yerine gelen ambulanslarla Ã§evre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°stirahatli polis memuru gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.