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Avcılar'da imar planını protesto ettiler

AVCILAR'ın 100 bini aşkın nüfusu bulunan Yeşilkent Mahallesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 40 yıl sonra kabul edilen imar planında imar barışı ile oturdukları evlerinin bulunduğu alanların yeşil alan veya kamu kuruluşlarının yeri olarak gösterildiğini öne süren kalabalık grup protesto gösterisi yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mart 2022 Pazar 17:26
Avcılar'da imar planını protesto ettiler

Yeşilkent'teki Kıvırcık Ali Parkı'nda saat 13.00 sıralarında toplanan gruba sık yapılan uyarılarda tahriklere kapılmamaları ve 'Yeşilkent bizimdir, bizim olacak' dışında slogan atılmaması istendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekiplerinin de sıkı önlem aldığı protestoda yapılan konuşmalarda Yeşilkent için İBB'de kabul edilen 5 binlik planın mahalle sakinlerini dişinden, tırnağından ayırarak yaptırdıkları, imar barışı ile vergisini ödedikleri evlerinden edeceği belirtildi. Yüzlerce ailenin memleketinde sattığı inek veya evi ile Yeşilkent'te aldıkları arsada yaptırdıkları evlere yerel yönetimlerin su, elektrik gibi altyapı hizmetlerini verdiği vergisini aldıkları ifade edilen açıklamada, parsel bazındaki imar planı ile bu konutlarının ellerinden gireceği öne sürüldü. İmar planında konut alanı görünmediği için evlerinin yıktırılacağını veya buraya konut yapma izni verilmeyeceğini belirten grup adına konuşan Dilaver Ablak, "Bizim nereden geldiğimiz önemli değil. Biz buradayız, Yeşilkent'liyiz. Hakkımızı sonuna kadar aramaya kararlıyız. İmar planına 24 Mart akşamına kadar itiraz hakkımız var. Dernekleşme yoluna gidip, hakkımızı hukuk yolları ile arayacağız. Burada rant hesapları yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarYeşilkent MahallesiİBBImar PlanıImar
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