Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1432.61
ALTIN
482.67
DOLAR
8.6544
STERLİN
11.9939
EURO
10.1663
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
15 personel alınacak
15 personel alınacak

Bağcılar'da taciz şüphelisinin evi kurşunlandı

BAĞCILAR'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu A.M.'nin yaşadığı ev kurşunlandı. Motosikletle sokağa gelen 2 kişi, 2 el ateş ettikten sonra kaçarken, polis evde ve sokakta inceleme yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ağustos 2021 Salı 10:23
0 Okunma
Bağcılar'da taciz şüphelisinin evi kurşunlandı

Olay önceki gün Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu taciz etti. Taciz olayının duyulmasının ardından mahalle ayağa kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, "Çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ EL ATEŞ EDİLDİ

Şüpheli A.M.'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşadığı ev gece yarısı kurşunlandı. Saat 02.00 sıralarında motosikletle sokağa gelen iki kişi, evin penceresine doğru 2 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine sokağa polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta inceleme yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarTacizIddiaşüpheli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Hadımköy'de kayıp 3 kız çocuğu bulundu
Hadımköy'de kayıp 3 kız çocuğu bulundu
'Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' başlıyor
'Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' başlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans