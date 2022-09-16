Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.363,12
ALTIN
974,97
DOLAR
18,27
STERLİN
20,91
EURO
18,27
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim...
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel alımı
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel...
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14...

Bahçelievler'de çocuğun boğazına saplanan demir korkuluk ameliyatla çıkarıldı

BAHÇELİEVLER'de sitenin etrafındaki korkuluklardan atlarken dengesini kaybederek düşen 9 yaşındaki Ahmet Daniç'in boğazına demir korkuluk saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, boğazındaki demir korkulukla hastaneye götürüldü. Ameliyatla demir parça çıkartılan Daniç, 2 gün boyunca yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Baba Lokman Daniç, "Çocuğumuz ölümden döndü. Civardaki bütün binalarda bu şekilde korkuluklar var. Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı" dedi. Çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

16 Eylül 2022 Cuma 10:11
Bahçelievler'de çocuğun boğazına saplanan demir korkuluk ameliyatla çıkarıldı

Bahçelievler'de pazartesi günü saat 16.30'da meydana gelen olayda iddiaya göre, evlerinin karşısında arkadaşlarıyla oyun oynarken sitenin etrafındaki korkuluklardan atlamaya çalışan Ahmet Daniç, bir anda dengesini kaybetti. Düşen Daniç'in boğazına demir çubuk saplandı. Çevredekiler çocuğu sabit tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri damar yolu açarak oksijen tüpü bağladı. İtfaiye ekipleri ise demir çubuğu kesip Daniç'i kurtardı. Daniç, boğazında demir parçasıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan yapılan ilk müdahalenin ardından Daniç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gerçekleştirilen ameliyatla çocuğun boğazındaki demir parçası çıkartıldı. İki gün yoğun bakımda tedavi edilen Daniç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun demir saplandıktan sonra kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


"ALTTAN ÇOCUĞU TUTTUM, SARSINTI OLUNCA BAĞIRIYORDU"

Olay sırasında çocuğu yaklaşık yarım saat boyunca sabit tutmaya çalışan Yusuf Dağ, "Çocuk olduğu için psikolojim çok bozuldu. En ufak sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu. Demir boğazına girmişti, yanağının içerisinden gözüküyordu. Çocuk kendindeydi, bilinci yerindeydi. Konuştuk, uyutmadık. Alttan çocuğu ben tutuyordum. En ufak sarsıntı olunca çocuk bağırıyordu. İtfaiye ve sağlık ekibi geldi. Damar yolu açıldı, oksijen verildi. 'Ahmet nasılsın' diyordum ama tam konuşamıyordu demir diline geldiği için. Çok acı çekti, canının yandığı belliydi" dedi. 


"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Baba Lokman Daniç, oğlunun son durumu hakkında bilgi vererek, "Şu an çok şükür çok iyi, hocalarımız ameliyat ettiler. Çocuğumuz ölümden döndü. O demirle birlikte hastaneye getirildi. Akşam ameliyata aldılar, demiri ameliyatta çıkardılar. Rabbim yardımcımız oldu, ölümün eşiğinden döndü. Pazartesi akşamından beri yoğun bakımdaydı, yaklaşık yarım saat önce de yoğun bakımdan çıktı. Pazartesi saat 16.30 sıralarında olay oluyor, hastaneye gelip müdahale edilmesi 20.00'ı buldu. Önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü orada müdahale edebilecek doktor olmayınca buraya sevk edildi" dedi. 


"ÖLÜM TUZAĞI"

Baba Daniç sitelerdeki korkulukların çocuklar için tehlikeli olduğunu da vurgulayarak "Civardaki bütün binalarda bu şekilde korkuluklar var. Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı. Başka çocukların başına gelmesin, başka ailelerin canı yanmasın" diye konuştu. 


"AHMET'E 'DEMİRLERE TUTUN' DEDİM"

Komşuları Pervin Kalmuk ise çocuğu o şekilde görünce çığlık attığını anlatarak, "Çocuklar burada oynuyordu, annesi olaydan 5 dakika önce bizdeydi. Bizden çıktıktan sonra çocuklar karşı tarafa geçiyorlar diğer tarafa atlamak üzereyken demire düşmüş. Çok kötüydü, gerçekten anlatılamaz. Ben bağırdım,  'Ahmet demirlere tutun' dedim. Polis, ambulans, itfaiye 5 dakika içerisinde geldi. Demir parçasını kesip hastaneye öyle gittiler" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerDemirçocukKazaAmeliyatDoktorBağcılar Eğitim Ve Araştırma Devlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziosmanpaşa’da 4 bin 400 vatandaş işe yerleşti
Gaziosmanpaşa’da 4 bin 400 vatandaş işe yerleşti
Sosyal konut başvurusu için banka önlerinde yoğunluk sürüyor
Sosyal konut başvurusu için banka önlerinde yoğunluk sürüyor
26 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi 
26 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans