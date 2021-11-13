Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,638.50
ALTIN
600.84
DOLAR
10.01
STERLİN
13.45
EURO
11.47
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı...
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 

Başakşehir’de başlatılan kitap projesi 42 şehre ulaştı

Kitap okumayan çocuk kalmaması amacıyla başlatılan Başakşehir’den Tüm Türkiye’ye Kitap Köprüsü projesiyle bugüne kadar 42 ildeki 73 okula 30 binden fazla kitap ulaştırıldığı kaydedildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2021 Cumartesi 10:12
0 Okunma
Başakşehir’de başlatılan kitap projesi 42 şehre ulaştı

Başakşehir Belediyesi tarafından "Destek ol, tüm Türkiye okusun” sloganıyla 2018 yılında başlatılan Başakşehir’den Tüm Türkiye’ye Kitap Köprüsü projesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında minik gönüllülerle bir araya geldi.

Proje hakkında bilgiler aktaran Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kitap okumayan çocuk kalmasın diye, Türkiye'nin her noktasına kitap köprüsü kuruyoruz” dedi.

73 OKULA 30 BİNDEN FAZLA KİTAP GÖNDERİLDİ

“Destek ol, tüm Türkiye okusun” sloganıyla 2018 yılında yola çıktıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’den, ülkemizin her noktasına ulaşan kitap köprülerini inşa etmeye başladık. Bizim için çok değerli olan bu projede, en büyük destekçimiz kitap gönüllülerimiz oldu. Yapılan kitap bağışları ile bugüne kadar 42 ilde, 73 okula 30 binden fazla kitap gönderdik” diye konuştu. 

2022 YILINDA 50 BİN KİTAP BAĞIŞI HEDEFLENİYOR

Bağışlanacak bir kitap ile bir çocuğun hayatının değişebileceğine dikkat çeken Başkan Yasin Kartoğlu, 2022 yılı içerisinde en az 50 bin kitap bağışı yaparak, yeni kitap köprüleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir kitabın bile çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bağışlayacağınız bir kitap, bir çocuğumuzun hayatını değiştirebilir. Okul kütüphanelerimizi daha da zenginleştirmek, ülkemizi geleceğe taşıyacak bilgili ve erdemli nesilleri yetiştirmek için gelin hep birlikte olalım.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir BelediyekiKitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı
Ünlü köpek eğitmeni, trafik kazasında ağır yaralandı
Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta eğlence mekanları denetlendi
Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta eğlence mekanları denetlendi
7 mahallede 7 park, hizmete açıldı
7 mahallede 7 park, hizmete açıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans