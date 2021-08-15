Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1447.64
ALTIN
487.57
DOLAR
8.5179
STERLİN
11.8532
EURO
10.0965
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI
TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMİ ALIMI
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim elemanları alınacak
Öğretim elemanları alınacak
Mardin'de kamu lojmanı satışı
Mardin'de kamu lojmanı satışı

Başsavcılıktan cemevi açıklaması

Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırılmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yakalanan iki kişinin kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıkları belirtildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ağustos 2021 Pazar 09:49
0 Okunma
Başsavcılıktan cemevi açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "14.08.2021 günü Pendik İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak No:27 adresinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmış ve kamera kayıtları incelenmek suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş ve E.B adlı şüpheliler yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle 'gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini' beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikAli Baba Sultan Cemevi Ve Kültür MerkeziSaldırıAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan 10 numara yağ operasyonu
Jandarmadan 10 numara yağ operasyonu
Kadıköy'de 5 katlı binada yangın paniği
Kadıköy'de 5 katlı binada yangın paniği
Bahçelievler’de cami avlusuna seyyar aşı istasyonu kuruldu
Bahçelievler’de cami avlusuna seyyar aşı istasyonu kuruldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans