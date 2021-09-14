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Beşiktaş'ta otomobil reklam tabelasına çarptı: 1 yaralı

BEŞİKTAŞ, Barbaros Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil reklam tabelasına çarptı. Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Eylül 2021 Salı 03:22
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Beşiktaş'ta otomobil reklam tabelasına çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D.G.'nın idaresindeki 16 AFS 341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyeri deviren otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarparak durdu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza yerine gelen yaralının ağabeyi kardeşini teselli etmeye çalıştı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBarbaros BulvarıKazaTrafik Kazası
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