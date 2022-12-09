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Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın

ÇIRAĞAN Sarayı içinde bulunan otelin 4'üncü katında yangın çıktı.

09 Aralık 2022 Cuma 11:37
Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın

Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde bulunan Çırağan Sarayı içerisindeki 5 katlı Çırağan Oteli'nin 4. katında yangın çıktı. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan katta tadilat olduğu üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi. Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü.  Yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi'nde trafik durdu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 09.12.2022 12:39
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYıldızÇırağan OteliItfaiyeYangınÇırağan Sarayı
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