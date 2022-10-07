Ekrem İmamoğlu: "Burada 3 bin yıllık kimlik var"

İBB, İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99'ncu yıldönümünde, kentin tarihi alanı Beyazıt Meydanı'nın yenilenme çalışmasını tamamladı. Yenilenen Beyazıt Meydanı; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımlarıyla İstanbulluların kullanımına açıldı. Burada konuşan İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gördüğüne de değinerek '' Cumhuriyet, o kadar derin bir fırsata, fırsat alanına sahip ki; bu kardeşinizi, bu hemşehrinizi o tarihten yaklaşık 36 sene sonra bu kadim şehre Belediye Başkanı olarak seçti. Bu, muazzam bir şey. Bu, ancak ve ancak Atatürk Cumhuriyeti'nde mümkündür. Tam 5 yıla yakın bir süre işgal altında kalan bu dünya güzeli İstanbul'umuzu tekrar işgalden kurtararak, büyük istiklal mücadelesini vererek, bizleri bu güzel kentte yaşama şansına, fırsatına sahip kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun çok kıymetli silah arkadaşlarına ve İstiklal Savaşı mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimize ve rahmetli olan bütün gazilerimize, 6 Ekim'de, hepinizin huzurunda minnet duygularımı iletiyorum. Ruhları şad olsun" dedi.



MİLYONLARCA TURİSTİ ŞEHRİN TAM DA BU NOKTASINA DAVET ETMEYİ, ÇEKMEYİ BAŞARMAK İSTİYORUZ



İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmasının devamında "Burada 3 bin yıllık kimlik var. Üç imparatorluğun başkentliğini yapmış, neredeyse 200 yıllık şahitlikleriyle hem de tam bu alanlarda, bizim demokrasi tarihimiz var. Bizim Cumhuriyet'imizin tohumları var, düşünceleri var. Tabii ki 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in milletimize emanet ettiği İstanbul var. Tabii ki 5 yıl işgalden burayı kurtararak Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar o emaneti kurtarıp, bize emanet ettiği İstanbul var. Ama aynı zamanda bütün tarihsel geçmişiyle bize emanet İstanbul'u koruyarak, geliştirerek, 'Dünyanın en güzel yerini, vitrine koyarak bütün dünyaya anlatmayı ve milyonlarca turisti bu şehrin tam da bu noktasına davet etmeyi, çekmeyi başarmak istiyoruz' diyerek yola çıktık." İfadelerini kullandı.