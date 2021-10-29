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Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

ESENYURT'ta 2 katlı ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası, içeride mahsur kaldığı öğrenilen bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan etkilenenlerin olduğu yangında, fabrikadaki bir köpek de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ekim 2021 Cuma 09:20
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Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Yangın, Osmangazi mahallesinde dün saat 23.00 sıralarında çıktı. Ziya Gökalp caddesinde bulunan 2 katlı ambalaj fabrikasındaki fan motorunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sararken, bitişiğinde bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken, yan taraftaki fabrikaya sıçrayan alevler söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlar ile itfaiye erlerine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Ayrıca fabrikada bulunan bir köpek de yangından, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

"İÇERDE YATARKEN YAKALANDIĞI SÖYLENİYOR"

Dumandan etkilenen kişinin yangına uyurken yakalandığını söyleyen Muharrem Demirkol, "İtfaiye ekiplerinin seslerine uyandım. Burası bizim bir ağabeyimizin çalıştığı fabrika. Bir kişinin içerde yatarken yakalandığı söyleniyor. Çalışma esnasında bir kişi yatıyormuş. Durumu belli değil, bilinmiyor" dedi.

KAYIP İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Alev alev yanan fabrikada bir işçinin yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kaldığı öğrenildi. Kayıp işçinin yakınları fabrika önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu. Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik fabrikadaki yangın itfaiyenin yaklaşık 3 buçuk saatlik çalışmasının ardından saat 02.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrikada büyük çapta maddi asar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sırasında fabrikanın duvarları iş makinesi yardımıyla kırıldı. İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sonrası isminin Enes Burak olduğu öğrenilen işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Burak'ın cansız bedeni Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtFabrikaAmbalaj FabrikasıOsmangazi MahallesiYangın
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