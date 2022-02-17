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Eyüpsultan’da istinat duvarı çöktü

EYÜPSULTAN'da inşaata ait temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, alt tarafında bulunan 2 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Şubat 2022 Perşembe 12:16
Eyüpsultan’da istinat duvarı çöktü

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde 2 katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatın kazı çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Ekipler, apartman sakinlerini risk taşıyan binadan tahliye etti. 10 daire bulunan ve yaklaşık 25 kişinin yaşadığı apartman sakinleri otellere yerleştirildi. Zabıta ekipleri kazı yapılan inşaat ve binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Apartman, Eyüpsultan Belediyesi tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi. Çökmeye neden olan inşaat firması istinat duvarının bulunduğu bölgedeki toprakları temizleme çalışması başlattı. 

Apartman sakini Hakkı Özçelik, "Bu bina 7-8 sene önce yapıldı. Yan tarafta yapılan inşaat nedeniyle sanırım duvarın üstüne fazla yük bindi. Duvar binanın üzerine yattı. Gece herkesi çıkartıp otellere gönderdiler. Duvar yatınca evde çatır çatır sesler gelince çıktık. Bu binada 10 daire var yaklaşık 25 kişinin üzerinde insan yaşıyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanDuvarIstinat Duvarıçökme
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