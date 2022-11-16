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Fatih'te otomobilden yÃ¼kselen alevler park halindeki araÃ§lara sÄ±Ã§radÄ±

FATÄ°Hâ€™te seyir halindeki otomobilin yanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ yol ortasÄ±nda durarak yardÄ±m istedi. KÄ±sa sÃ¼rede otomobili saran alevler, park halindeki diÄŸer araÃ§lara sÄ±Ã§radÄ±. YangÄ±n itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, 5 araÃ§ kullanÄ±lamaz hale geldi.Â 

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 02:33
Fatih'te otomobilden yÃ¼kselen alevler park halindeki araÃ§lara sÄ±Ã§radÄ±

YangÄ±n, saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Koca Mustafa PaÅŸa Mahallesi Koca Mustafa PaÅŸa Caddesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, seyir halindeki 34 GS 6448 plakalÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, aracÄ±ndan dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸini fark ederek yol ortasÄ±nda durdu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼, panikle yol kenarÄ±ndaki esnaf ve vatandaÅŸlardan yardÄ±m istedi. VatandaÅŸlar alevlere mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸsa da kontrol altÄ±na alamadÄ±. AraÃ§tan yÃ¼kselen alevler yol kenarÄ±ndaki 4 araca sÄ±Ã§radÄ±. Alevler yol kenarÄ±nda bulunan bir binanÄ±n dÄ±ÅŸ cephesi ile ATM'ye de zarar verdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±rken, itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Herhangi bir can kaybÄ± ve yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n sÄ±rasÄ±nda toplam 5 araÃ§ kullanÄ±lamaz hale geldi. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Polisin olayla ilgili incelemesi sÃ¼rÃ¼yor.

AracÄ± zarar gÃ¶ren Sinan AlpkÄ±ray, "EsnafÄ±m burada, dÃ¼kkanÄ± kapatÄ±p evime gidiyordum. KomÅŸu arayÄ±p Ã§abuk gelmemi, aracÄ±mÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Apar topar geldim. YangÄ±n, 2. sÄ±radaki araÃ§tan tÃ¼m araÃ§lara yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±" dedi.Â 

AracÄ± zarar gÃ¶ren Ceyhan Ã–zkaymak, "EsnafÄ±m burada. DÃ¼kkanÄ± kapatÄ±p evime gitmiÅŸtim. Buradaki esnaf komÅŸularÄ±m aradÄ±, benim de pek bilgim yok. Bir araÃ§ oraya park edip alev almÄ±ÅŸ. Oda park halindeki arabalara sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸ" diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihAraÃ§OtomobilYangÄ±nItfaiye
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