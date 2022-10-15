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Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 2 otomobil alev alev yandı

SULTANGAZİ ve Gaziosmanpaşa'da aynı model iki otomobil alev alev yandı. Yoldan geçen sürücülerin yanan otomobillere aldırış etmediği görüldü.

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:35
Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 2 otomobil alev alev yandı

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde dün akşam seyir halindeki otomobilin motor kısmı birden yanmaya başladı. Sürücü otomobili durdurarak, kendisini dışarı attı. Yoldan geçen sürücüler yanan otomobile aldırış etmeden ilerlemeye devam ederken, çevredekiler yangını meraklı gözlerle izledi. Otomobilinin yanışını çaresizce izleyen sürücü, bir iş yerinden aldığı pet şişedeki suyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde de aynı saatlerde park halindeki aynı model otomobil alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziGaziosmanpaşaOtomobilYangın
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