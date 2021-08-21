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Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:46
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Heybeliada'da orman yangını

İstanbul DHA

Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.  İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YangınHeybeliadaOrmanIstanbulYeni Çağrı
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