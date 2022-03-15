İBB Meclis toplantısında 'Çınar ağacı' tartışması

İBB Meclis Mart ayı olağan toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda maddelere geçilmeden önce yapılan gündem dışı konuşmalarda, partili meclis üyeleri hazırladıkları konu başlıkları ile ilgili görüşlerini bildirdi. Söz hakkı alan AK Partili meclis üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, Çırağan Caddesi üzerindeki 112 çınar ağacının kesilmesine değindi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili açıklama yapmamasını eleştiren Kabahasanoğlu, “Şu anda Dolmabahçe bölgesinde ve Çırağan Caddesi'nde kesildiği medyaya yansıyan ağaçlarla alakalı ciddi bir toplumda kafa karışıklığı olduğu görülmekte. Son 3 yıl İstanbul'da çevre konusunda maalesef çok pozitif işler konuşamamaktayız, bunu vurgulamak zorundayım. Mevcut yönetimin çevre konusunda üzülerek ifade ediyorum sicili bozuk. Maalesef 112 tane İstanbul'un tarihine de şahitlik etmiş çınar sessizce kesildi. Kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme maalesef yapılmamakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her konuda neredeyse çalıştay yaparken, Belediye Başkanı Ukrayna'ya kadar açıklamalar yaparken maalesef toplumu bu konuda yeterli anlamda bilgilendirmedi" dedi.

Kabahasanoğlu'nun ardından İBB Meclis CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı söz hakkı aldı. Balyalı kesilen ağaçlarla ilgili söylenenlere cevap vererek, “Kendi dönemlerinde yapamadıkları yüzünden kalkmış İBB yönetimini suçluyor. Gerçekten basit bir popülizmden başka bir şey değil. Oradaki çınarların kuruması, kesilmesi hepimizin canını yaktı. Çırağan Caddesi'nde geçen dönemde çok sayıda ağaç hastalandı öldü ve kesildi. Bugün bu hastalık devam ediyor. Keşke bunun önlemi olabilseydi. Keşke bunlar çözülebilseydi ve o ağaçlar orada kalabilseydi. Ama ağaçlar çınar kanseri denilen bir hastalık nedeniyle öldüğü için ve ciddi de çevresel bir tehdit oluşturduğu için kesilmek zorunda kalmıştır. Bir yandan da hastalığın ilerlemesi engellemeye çalışılıyor ve onun yerine yeni baştan çınar ağaçları dikiliyor. Bunun için de daire başkanlığımız olağanüstü özen gösteriyor. Tüm bilim adamları, bu konuyla ilgili herkesle birlikte çalışıyor. Yani buralarda basit popülizm yapmaya falan gerek yok. Ben burada size sabaha kadar AK Parti'nin yeşil alanlar, ağaçlarla ilgili yapmış olduğu katliamları sayarım ama yani arkadaşlarım bunu ne kadar anlarlar, ben gerçekten bilmiyorum. Önce AK Parti kendine baksın. Eğer bu konuda samimiyetle bir şey yapmak istiyorlarsa daha geçen hafta onaylanan zeytin sahasına maden işletme ruhsatı verilmesi meselesinden vazgeçmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.