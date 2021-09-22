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İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Eylül 2021 Çarşamba 11:22
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İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiIstanbulKocaeliSakaryaYağmurYağış
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