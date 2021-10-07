Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1388.09
ALTIN
503.95
DOLAR
8.8743
STERLİN
12.0858
EURO
10.2835
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı...
S plaka satışı yapılacaktır
S plaka satışı yapılacaktır
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
İç Denetçi Aday Belirleme...

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik Ataşehir TEM Otoyolu'nda yapılan denetimlerde cam filmi bulunan otomobil sürücüsü ve emniyet şeridi ihlal eden 2 sürücüye toplam 2 bin 992 lira ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ekim 2021 Perşembe 11:08
0 Okunma
İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler cam filmi bulunan otomobil sürücüsü ve emniyet şeridi ihlal eden 2 sürücüye de toplam 2 bin 992 lira ceza kesti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafikDenetimAraççakar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Sancaktepe'de kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon  
Sancaktepe'de kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon  
İstanbul'un Kurtuluşu Taksim'de kutlandı
İstanbul'un Kurtuluşu Taksim'de kutlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans