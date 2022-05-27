İstanbul'da FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY mensubu firari şüphelilerin yakalanması için yürüttükleri çalışmalarda 31 şüphelinin kaldığı adreslere ulaştı. FETÖ'ye ait kapatılan okullarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen şüpheliler ile ilgili yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler harekete geçti. Şüphelilerin kaldığı ve örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyon devam ediyor.