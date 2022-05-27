Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.450,84
ALTIN
976,18
DOLAR
16,39
STERLİN
20,69
EURO
17,61
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...

İstanbul'da FETÖ operasyonu

İSTANBUL'da FETÖ/PDY'nin "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 33 kişiye yönelik operasyonda yakalanan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2022 Cuma 10:00
İstanbul'da FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY mensubu firari şüphelilerin yakalanması için yürüttükleri çalışmalarda 31 şüphelinin kaldığı adreslere ulaştı. FETÖ'ye ait kapatılan okullarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen şüpheliler ile ilgili yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler harekete geçti. Şüphelilerin kaldığı ve örgütün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyon devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulFETÖPDYTerörörgütOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti
Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı : 11 yaralı 
Ümraniye'de emniyet şeridinde can pazarı : 11 yaralı 
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans