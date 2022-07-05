Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.401,32
ALTIN
986,83
DOLAR
17,05
STERLİN
20,42
EURO
17,55
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...

İstanbul'da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı

İSTANBUL Valiliği tarafından alınan kararla ormanda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı. Bugün uygulanan kararın ardından Belgrad Ormanı'nda bazı aileler evden yiyeceğini getirerek piknik yaptı.

05 Temmuz 2022 Salı 16:25
İstanbul'da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı

İstanbul Valiliği tarafıdan alınan kararla  5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri il sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş  faaliyetlerde bulunmak serbest. Ancak bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı. İstanbul'da normal günlerde yoğunluk yaşanan Belgrad Ormanı'nda bugün ise sakinlik hakimdi. Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'na gelen bazı aileler evden yiyeceğini getirerek piknik yaptı.

"BİR KİŞİ YÜZÜNDEN TÜRKİYE CEZALANDIRILDI"

Hazır yiyecekler getirerek piknik yapmaya gelen Nursel İlban, "Bir kişi yüzünden koca Türkiye cezalandırıldı. Bu şekilde piknik yapmak pratik ancak mangal yapmanın keyfi daha güzel. Ormanı böyle sessiz görünce üzülüyorum. Kalabalık olsa daha güzel olurdu. Börek, poğaça, domates, çayımız ve suyumuzu getirdik" dedi.

"KARARI DOĞRU BULUYORUM"

Zinet Ay ise "Orman yangınları gittikçe artıyor. Kararı çok doğru buluyorum, mangal yapmayacağız. Kahvaltımızı yapıp ayrılacağız. Ormanın sessiz olması çok güzel" diye konuştu.

“UMARIM BU KARAR İNSANLARI BİLİNÇLENDİRİRö

Burak Oral ise “Kararı doğru buluyorum. Hala kararı bilmeyen insanlar var, ateş yakmak isteyenler var. Devletin yaptığı yasaklar doğru, gerekirse bazı şeylerden feragat edeceğiz ama ağaçlarımız yaşayacak. Umarım bu karar insanları bilinçlendirir" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiOrmanBelgrad OrmanıMangalPiknikAteşYangınYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Kartal Aydos Ormanı'nda denetim 
Kartal Aydos Ormanı'nda denetim 
Sarıyer'de antik çağlara ait 11 amfora ele geçirildi
Sarıyer'de antik çağlara ait 11 amfora ele geçirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans